Pendikspor, Süper Lig'e kalıcı olmayı hedefliyor

Pendikspor'un oyuncuları, geçen yıl gösterdikleri başarılı performansı yeni sezonda kalıcı olmayı istedikleri Spor Toto Süper Lig'e taşımak istiyor.

Bolu'da kampa giren Pendikspor, kadrosundaki 16 sporcuyla günde çift idman yaparak Süper Lig'in 2023-2024 sezonuna hazırlanıyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin şampiyonluk kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci Burak Öğür ile forvet Ali Han Tunçer, kalıcı başarıyı istedikleri lige ilişkin beklenti ve hedeflerini AA muhabiriyle paylaştı.

Bolu kampıyla lig hazırlıklarına başladıklarını anlatan Burak, bu sezonun da geçen sezonki kadar keyifli, güzel ve başarılı geçmesini temenni etti.

Burak Öğür, 1,5 yıl gibi kısa sürede önce 1. Lig, sonra da Süper Lig'e çıkarak önemli başarı gösterdiklerini vurgulayarak, "Güzel kadro planlamasıyla bu sezon da istediğimiz başarıyı elde edeceğimizden eminim." dedi.

"Biz de zoru severiz"

Geçen sezonun mutlu bittiğini ve üst lige yükseldiklerini anımsatan Burak, "Çok güzel duygu. İnşallah bu sezon da geçen sezon yaşadığımız mutluluğu Süper Lig'de devam ettirebiliriz. Pendikspor'un Süper Lig'de ilk senesi. Her takım için ilk sezon zordur. Biz de zoru severiz." diye konuştu.

Burak Öğür, her ligin kendisine özgü zorluklarının bulunduğuna işaret ederek, Spor Toto 1. Lig'in aslında çok çetin ve zorlu olduğunu vurguladı.

Geçen sezona bakıldığında en az 6-7 tane şampiyonluğa oynayacak takımın sayılabileceğini belirten Burak, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de büyük kulüpler, Avrupa kupalarındaki başarıları anlamında çok sayıda büyük camia var. Biz mütevazı takımız. Haddimizi bilerek sahada en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Kendi işimize odaklanacağız, yapabileceklerimize bakacağız. İnşallah istediğimiz şekilde ligi tamamlarsak bizim için güzel başarı olacak."

Ali Han: "Aile ortamı bizi başarıya götürdü"

Golcü Ali Han Tunçer, geçen sene de Bolu'da kamp yaptıklarını ve güzel bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Süper Lig'e çıkma sürecinin çok zorlu geçtiğini ancak başardıklarını dile getiren Ali Han, "İçerideki bütünlük ve aile ortamı bizi başarıya götürdü. Aynı şekilde bu yıl da çalışıyoruz. Bu sene de hedefimiz ligi en iyi şekilde bitirmek." şeklinde konuştu.

Ali Han Tunçer, transfer çalışmalarının devam ettiğine değinerek, yeni gelen oyuncuların takıma katı yapacağını ve kendilerinin de elinden geleni sahaya yansıtmaya çalışacağını kaydetti.

Süper Lig'de çok yüksek bütçeli ve tecrübeli takımlar olduğuna dikkati çeken Ali Han, "Aslında geçen sene de bütçe olarak bizden daha güçlü takımlar vardı. Geçen sene nasıl bu işi başardıysak bu sene de başarabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Han Tunçer, büyük bütçeli takımların olabileceğini ancak iyi bir hoca, yönetim kurulu ve sahadaki birliktelik ile başarıyı yakalayabileceklerinin altını çizerek, bu anlayışın meyvelerini geçen sene aldıklarına değindi.

Teknik Direktör Osman Özköylü'nün sürekli yukarıyı hedeflediğine işaret eden Ali Han, "İlk hedefimiz kalıcı olmak. Ondan sonra da nereyi yakalayabiliyorsak, nereyi tutabiliyorsak üstlerde bizim için başarı olacaktır." ifadesini kullandı.