Pendikspor Süper Lig'de zorlu bir sezon geçiriyor

Bu sezon tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de oynama fırsatı yakalayan Pendikspor, sezonun ilk yarısında 14 puan toplayarak küme düşme hattında yer aldı. Kırmızı-beyazlılar, ağlarında gördüğü 39 golle de ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Pendikspor, sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, topladığı 14 puanla 19. sırada küme düşme hattında bulunuyor. Süper Lig'in 1. hafta maçında Hatayspor mağlubiyetiyle lige başlayan İstanbul ekibi, bu maçta ağlarında 5 gol gördü. Pendikspor'un ilk galibiyeti ise 9. hafta Konyaspor ile oynanan deplasman maçında geldi.

En çok gol yiyen takım

İstanbul ekibi ekibi çıktığı 17 maçta ağlarında 39 gole engel olamadı. Pendikspor, 2023-2024 sezonunun ilk devresinde ligin en çok gol yiyen takımı oldu. Ayrıca kırmızı-beyazlılar, Hatayspor ve Çaykur Rizespor'a 5-1, Fenerbahçe'ye ise 5-0 yenildi. Bu skorlarla Pendikspor, ligdeki en farklı mağlubiyetleri almasıyla da dikkat çekti.

3 galibiyetin tamamı Ivo Vieira ile geldi

Sezonun ilk 8 haftasında Osman Özköylü yönetiminde mücadele eden Pendikspor, bu maçları kazanamadı. Kırmızı-beyazlılar, Özköylü döneminde çıktığı 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Osman Özköylü ile yollar ayrılarak Portekizli Teknik Direktör Ivo Vieira takımın başına getirildi. 47 yaşındaki teknik adam yönetimindeki ilk 4 maçta Konyaspor, İstanbulspor ve Samsunspor'u mağlup eden Pendikspor, Fenerbahçe'ye mağlup oldu. İlk yarı boyunca 3 galibiyeti bulunan Pendikspor, galibiyetleri periyotta aldı. Sonrasındaki 5 haftada ise 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan İstanbul ekibi kötü gidişe dur diyemedi.

Takımın en golcüsü Erencan Yardımcı

Geride kalan 17 maçta Pendikspor, rakip filelere toplam 18 gol gönderebildi. Bu 18 golün 5'ine imzasını atan 21 yaşındaki forvet Erencan Yardımcı, takımının en golcü oyuncusu oldu. Yardımcı'yı 3 golle Arjantinli orta saha Oscar Romero takip etti. Takımın Brezilyalı oyuncuları Welinton ile Thuram 2 gol atarken, Diaby, Halil Akbunar, Berkay Sülüngöz, Gökcan Kaya, Endri Çekiçi ve Alpaslan Öztürk de 1'er gollük katkı sağladı.

En istikrarlı Nuno Sequeira

Pendikspor'un geride kalan maçlarda en istikrarlı futbolcusu Portekizli sol bek Nuno Sequeira oldu. 33 yaşındaki oyuncu, ligde oynanan 17 maçta da 11'de başlayıp bin 516 dakika sahada kaldı. Sequeira'nın en yakın takipçisi ise 30 yaşındaki Halil Akbunar oldu. Tecrübeli kanat oyuncusu da 16'sı 11 olmak üzere 17 maçta forma giyip bin 251 dakika görev aldı.

İkinci yarının açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak

Sezonun ikinci yarısında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Pendikspor, 18. haftada Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısının açılış maçı olacak bu müsabaka, 5 Şubat Cuma günü saat 17.00'de Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL