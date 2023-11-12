Pendikspor, Samsunspor'u mağlup etti

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Samsunspor maçını değerlendirerek önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Takımın performansını ve sakat oyuncularla ilgili bilgiler verdi.

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Samsunspor ile zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "İki maç üst üste kazanıp gelen rakibe karşı zor bir maç oynadık ama skoru bulduktan sonra oyuncularım galibiyeti almak için iyi mücadele etti. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Takım olarak daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor"

Kaleci Erdem Canpolat'ın performansını değerlendiren Portekizli teknik direktör, "O da takım arkadaşları gibi çok iyi performans gösterdi. Takım olarak daha iyi şeyler yapmamız bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Yaptığımız hataları minimize etmek için çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Oscar Romero 15 gün içinde takıma katılacak"

Takımın forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'nın performansı ve sakat oyuncularla ilgili bilgiler veren Vieira, "Erencan genç ve çalışkan bir arkadaş, bugün çok çalıştı. Oscar Romero, çok büyük bir sakatlık atlattı, iyileşme süreci devam ediyor. Takımla çalışmalara başladı. 15 gün içerisinde iyi olup takıma katılacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL