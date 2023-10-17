Pendikspor, Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Portekizli teknik adam Ivo Ricardo Abreu Vieira ile teknik direktörlük için anlaşma sağladığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Portekizli teknik adam Ivo Ricardo Abreu Vieira ile teknik direktörlük için anlaşma sağladığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, teknik direktörlük görevine son olarak Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Cuiba-MT takımını çalıştıran 47 yaşındaki Portekizli teknik adam Ivo Ricardo Abreu Vieira'yı getirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."