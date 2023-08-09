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Pendikspor, Oscar Romero'yu transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, 31 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Oscar Romero'yu transfer ettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, 31 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Oscar Romero'yu transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Boca Juniors forması giyen Paraguaylı on numara Oscar Romero'yu renklerine bağladı. Ailemize 'hoş geldin' Oscar Romero." ifadeleri kullanıldı.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Trendyol Süper Lig Boca Juniors Pendikspor Spor Haberler

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