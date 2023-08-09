Pendikspor, Oscar Romero'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, 31 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Oscar Romero'yu transfer ettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, 31 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Oscar Romero'yu transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Boca Juniors forması giyen Paraguaylı on numara Oscar Romero'yu renklerine bağladı. Ailemize 'hoş geldin' Oscar Romero." ifadeleri kullanıldı.