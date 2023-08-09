Pendikspor, Oscar Romero'yu kadrosuna kattı

Pendikspor, 30 yaşındaki Paraguaylı orta saha oyuncusu Oscar Romero'yu kadrosuna kattı.

Pendikspor, son olarak Boca Juniors forması giyen ve bonservisi elinde olan Romero'yu renklerine bağladı. Transferle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Pendikspor'umuz son olarak Boca Juniors forması giyen Paraguaylı on numara Oscar Romero'yu renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Oscar Romero" dedi. - İSTANBUL