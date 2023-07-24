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Pendikspor Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti

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Bolu'da kamp çalışmaları kapsamında Pendikspor, Manisa FK'yı 2-0 yenerek hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

Pendikspor hazırlık maçında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti

Mutlu YUCABOLU,(DHA) - Bolu'da kamp çalışmaları kapsamında Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 yendi.

Bolu'da yeni sezona hazırlanan Süper Lig takımlarından Pendikspor, Abant Milli Parkı yolu üzerinde kamp yaptığı otelde 1'inci Lig takımlarından Manisa FK ile karşılaştı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, takımların yöneticileri ile birlikte karşılaşmayı izledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü saha kenarından oyuncularını sık sık uyardı. Pendikspor, Aias Aosman ve Mehmet Kaan Türkmen'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Pendikspor Manisa Bolu Spor Haberler

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