Pendikspor maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda 2-1 kazanılan Neftçi Bakü karşılaşmasının 11'inde 6 değişikliğe gitti. Neftçi maçında daha az forma şansı bulan isimleri görevlendiren tecrübeli teknik adam, Pendikspor mücadelesinde as kadrosunu sahaya sürdü. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Amartey, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta sahada Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i sahaya süren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağında Onur Bulut, solunda ise Muleka'yı oynattı. Neftçi Bakü karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Aboubakar ise bu maçla birlikte 11'deki yerini aldı.

"Mert Günok - Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar."

AS FUTBOLCULAR 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte as futbolcular, 1 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerlerine döndüler. Neftçi karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Onur Bulut ve Aboubakar, Pendikspor mücadelesinde 11'de görev yaptı. Ayrıca Neftçi Bakü maçının kadrosunda yer almayan Colley de mücadeleye 11'de başladı.

YENİ TRANSFERLER OXLADE-CHAMBERLAIN VE RASHICA KADRODA

Beşiktaş'ta yeni transferler Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica, karşılaşma kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta kadrosuna kattığı Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica takımla birlikte antrenmanlarda yer almıştı. Lisanları da çıkartılan iki futbolcu Pendikspor maçının kadrosunda kendilerine yer buldu. İki oyuncu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin İstanbul'a getirdiği Bahtiyar Zaynutdinov ise henüz resmi sözleşme imzalanmadığı için kadroda yer alamadı.