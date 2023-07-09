Pendikspor, kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, kaleci Erdem Canpolat'ı renklerine bağladı. Canpolat, daha önce Kasımpaşa forması giymişti ve Pendikspor'a hoş geldiği açıklandı. Pendikspor ayrıca Josip Vukovic, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.