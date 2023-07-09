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Pendikspor, Josip Vukovic'i kadrosuna kattı

Pendikspor, Josip Vukovic'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'i transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda transferi duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, son olarak Hajduk Split forması giyen orta saha Josip Vukovic'i renklerine bağladı." denildi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek İstanbul temsilcisi, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira ile sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Hajduk Split Pendikspor Spor Haberler

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