Pendikspor İlk İki İç Saha Maçını Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Oynayacak

Pendikspor, Pendik Stadyumu'nun Süper Lig standartlarına getirilmesi için yapılan çalışmalar nedeniyle ilk iki iç saha maçını Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynayacak.

Pendikspor, Pendik Stadyumu'nun Süper Lig standartlarına getirilmesi için yapılan çalışmalar nedeniyle ilk iki iç saha maçını Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynayacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'da, stadyumun Süper Lig standartlarına getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, ligin ilk haftasındaki Hatayspor ve 4'üncü haftasındaki Alanyaspor karşılaşmalarının Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacağı ifade edildi. Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Pendik Stadı'nın Süper Lig standartlarına uygun hale gelmesi için yaptığımız yenileme çalışmaları nedeniyle iç sahada oynamamız gereken ilk iki maçımızı Ümraniye Şehir Stadı'nda oynayacağız. İnşaat sürecinde bir aksilik olmaması halinde üçüncü iç saha maçımızda Pendik Stadyumu hazır olacak. Pendik Stadı'ndaki koltuk sayıları netleştikten sonra kombine satışıyla ilgili bilgi en kısa sürede verilecektir" ifadeleri kullanıldı.