Pendikspor ile VavaCars Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Şener, Cemil Tunç

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat- Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Midtsjo (Dk. 85 İbrahim Akdağ), Lusamba (Dk. 74 Gökcan Kaya), Romero, Vukovic, Endri Çekiçi (Dk. 65 Halil Akbunar), Thuram (Dk. 84 Görkem Bitin)

FATİH KARAGÜMRÜK: Dituro- Veseli, Biraschi, Ceccherini (Dk. 75 Dresevic), Levent Mercan, Sturaro (Dk. 61 Feghouli), Shukurov, Mendes, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 74 Eysseric), Güven Yalçın (Dk. 46 Can Keleş), Lasagna (Dk. 61 Serdar Dursun)

GOLLER: Dk. 45+1 (Pen) Romero ( Pendikspor ) – Dk. 90+1 Eysseric ( Fatih Karagümrük )

SARI KART: Feghouli ( Fatih Karagümrük )

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Pendikspor, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Pendikspor'un golünü 45+1'inci dakikada Romero kaydederken, Fatih Karagümrük'ün golü ise 90+1'inci dakikada Eysseric'ten geldi. Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 4'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise puanını 6 yaptı.