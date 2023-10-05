Pendikspor ile Siltaş Yapı Arasında İsim Sponsorluğu Anlaşması İmzalandı

Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor ile Siltaş Yapı arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Green Park Pendik Hotel'de gerçekleştirilen imza törenine Pendikspor Kulübü Başkanı Atakan Yüce, Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Osman Özköylü ile futbolcular Erdem Özgenç, Fredrik Midtsjö, Halil Akbunar ve Burak Öğür katıldı.

İsim sponsorluğu anlaşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Atakan Yüce, "Buralara gelmek kolay olmadı. Pendikspor, ilçemizin en büyük parçalarından biri. Siltaş Yapı Pendikspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla kente bir sinerji geldi. Kısa zamanda stadımızı yeniledik. Siltaş Yapı bizi kırmadı. Süper Lig'de de ana sponsorumuz oldular. Kulübümüzü en güzel yerlere hep beraber taşımak istiyoruz. Sponsorumuz oldukları için Siltaş Yapı'ya teşekkür ediyoruz. Amacımız, Pendikspor olarak Süper Lig'de kalıcı olmak. Her zaman takımımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Pendikspor'un uzun zamandır yanında olduklarının altını çizen Murat Özdemir, "Siltaş Yapı, 40 yılı aşkın ticari geçmişinden sonra 10'a yakın projeyi bitirdi. Devam eden 4 projemiz var. Sadece konut değil yaşam alanı da üretiyoruz. Kentsel dönüşüm projelerine ciddi destek veriyoruz. İstanbul'da binin üzerinde konutu daha sağlam konutlara dönüştürdük. Pendikspor ile 10 yıla yakın geçmişimiz var. Yönetimde görevler aldım. Pendikspor'un başarılı ve ilk 10'da olmasını istiyoruz. Bu, bizim sponsorluk anlaşmamıza değer katar. İnşallah bu anlaşmadan sonra Sivasspor maçında da ilk galibiyetimizi alacağız. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

Siltaş Yapı ile uzun zamandır yol arkadaşlığı yaptıklarını vurgulayan Osman Özköylü, "İsim sponsorluğu anlaşması bizim için çok önemli ve değerli. İki senede önemli ve güzel işler yapıldı. Hayal edilemeyen başarılarla Pendikspor şu an Süper Lig'de. Stattaki sıkıntılarımızın bitecek olması çok önemli. 7 haftadır kendimizi deplasmanda gibi hissediyoruz. Yeni kurulmuş bir takım olarak problemlerimiz var. Adaptasyon sağlanması çok kolay bir durum değil. Son 1 ayda 6-7 yeni oyuncu takıma katıldı. Adaptasyonun sağlanması biraz zaman alacak. İnşallah bu haftayla beraber Pendiksor'un ligdeki serüveni yeniden başlayacak. Başarılı olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı herkesin bilmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem Özgenç ile Fredrik Midtsjö ise Siltaş Yapı ile imzalanan isim sponsorluğu anlaşmasının Pendikspor'a hayırlı olması ve uğurlu gelmesi dileğinde bulundu.