Pendikspor ile Çorum FK hazırlık maçında yenişemedi
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- Pendikspor ile Çorum FK hazırlık maçında yenişemedi Pendikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.
- Pendikspor ile Çorum FK hazırlık maçında yenişemedi
BOLU - Pendikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.
Pendikspor ve Çorum FK, 2023-2024 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Bolu kampında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Abant bölgesinde bulunan bir otelin sahasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Özkan - Spor