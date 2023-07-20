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Pendikspor ile Çorum FK hazırlık maçında yenişemedi

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- Pendikspor ile Çorum FK hazırlık maçında yenişemedi Pendikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

- Pendikspor ile Çorum FK hazırlık maçında yenişemedi

BOLU - Pendikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Pendikspor ve Çorum FK, 2023-2024 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Bolu kampında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Abant bölgesinde bulunan bir otelin sahasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Özkan - Spor

Çorum Belediyespor Pendikspor Bolu Spor Haberler

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