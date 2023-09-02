Pendikspor ile Alanyaspor Arasında Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta birçok gol fırsatı yakalansa da takımlar arasında gol sesi çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Oscar Romero'nun sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Diaby'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
42. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Augusto'nun, Gökcan Kaya'nın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde maçın hakemi Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca'nın yerden sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Erdem meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Serkan Ok, Hakan Karabalcık
Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Welinton, Rassoul, Sequeira, Abdoulay Diaby, Vukovic, Lusamba, Oscar Romero, Halil Akbunar, Thuram
Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Hasan Kılıç, Kappel, Endri Çekiçi, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais, Efecan Karaca, Janvier, Augusto, Carlos Eduardo
Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Bauermann, Umut Güneş, Leroy Fer, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, İsmail Zehir, Balkovec, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sarı kartlar: Lusamba, Erdem Canpolat (Pendikspor), Furkan Bayır (Alanyaspor) - İSTANBUL