Pendikspor ile Alanyaspor Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta birçok gol fırsatı yakalansa da takımlar arasında gol sesi çıkmadı.