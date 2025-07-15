Pendikspor, Hırvat Stoper Vinko Soldo'yu Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Hırvat stoper Vinko Soldo'yu renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Bosna Hersek'i Sarajevo takımında forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.