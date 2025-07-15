Pendikspor, Hırvat Stoper Vinko Soldo'yu Transfer Etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Bosna Hersek'ten Vinko Soldo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki stoper, İstanbul ekibinin renklerine katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Hırvat stoper Vinko Soldo'yu renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Bosna Hersek'i Sarajevo takımında forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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