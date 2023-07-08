Pendikspor, Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, sağ kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı transfer etti. Pendikspor, Akbunar'ın yanı sıra Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira'yı da kadrosuna dahil etti.