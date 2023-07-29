Pendikspor, genç sol bek Mehmet Doğan'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, genç sol bek Mehmet Doğan'ı transfer etti. Alanya Kestelspor'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Pendikspor'a katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, genç sol bek Mehmet Doğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, son olarak Alanya Kestelspor'da forma giyen 21 yaşındaki Mehmet Doğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Alanya Kestelspor forması giyen genç sol bek Furkan Mehmet Doğan'ı renklerine bağladı. Ailemize hoşgeldin Furkan Mehmet Doğan!" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL