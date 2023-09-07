Pendikspor, Fredrik Midtsjö'yü transfer etti

Süper Lig ekibi Pendikspor, Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transfer edildiğini açıkladı.

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Pendikspor'da çalışmalar devam ediyor. İstanbul ekibi, Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattığını duyurdu. Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı" ifadelerine yer verildi.

Pendikspor, Fredrik Midtsjö transferi için Galatasaray'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.