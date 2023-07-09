Pendikspor, Erdem Canpolat transferini açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, son olarak Kasımpaşa forması giyen Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, son olarak Kasımpaşa forması giyen Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattığını açıkladı. <İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Kasımpaşa forması giyen kaleci Erdem Canpolat'ı renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Erdem Canpolat!" ifadelerine yer verildi.