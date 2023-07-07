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Pendikspor, Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattı

Pendikspor, Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren kaleci Erdem Canpolat'ı kadrosuna dahil etti. Transfer çalışmaları devam eden Pendikspor, Erdem Canpolat'ın transferini resmi olarak açıklayacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren kaleci Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor

Pendikspor Kasımpaşa Spor Haberler

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