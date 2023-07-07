Pendikspor, Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren kaleci Erdem Canpolat'ı kadrosuna dahil etti. Transfer çalışmaları devam eden Pendikspor, Erdem Canpolat'ın transferini resmi olarak açıklayacak.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren kaleci Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattı. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor