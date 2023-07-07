Pendikspor, Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren kaleci Erdem Canpolat'ı kadrosuna dahil etti. Transfer çalışmaları devam eden Pendikspor, Erdem Canpolat'ın transferini resmi olarak açıklayacak.