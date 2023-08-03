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Pendikspor, Emeka Eze'yi kadrosuna kattı

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Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak İstanbulspor forması giyen 26 yaşındaki santrfor Emeka Eze'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak İstanbulspor forması giyen 26 yaşındaki santrfor Emeka Eze'yi kadrosuna kattı.

Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak İstanbulspor forması giyen Emeka Eze'yi Eyüpspor'dan renklerine bağladı. Ailemize Hoş Geldin Emeka Eze" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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