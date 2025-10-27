Pendikspor'dan TFF'ye Bahis Oynayan Hakemlerin İsimlerinin Açıklanması Talebi

Trendyol 1. Lig kulüplerinden Atko Grup Pendikspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarıyla ilgili söz konusu hakemlerin isimlerinin açıklanmasını talep etti.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğu ve bu hesap sahibi hakemlerin 152'sinin fiilen bahis oynadığının tespit edildiği kamuoyuna açıklanmıştır.

Öncelikle sayın Başkan ve TFF Yönetim Kurulu üyelerini futbol içerisindeki bu olumuszluklarla ilgili olarak takındıkları istikrarlı duruş ve cesaretten ötürü kutlamak isteriz.

Türk futbolunun kanayan yaralarına yönelik yıllardır dile getirdiğimiz konulardan biri olan bahis konusuna yönelik olarak, bahisten en uzak kalması gereken hakem camiasının içindeki tespit edilen bu kişilerin isim isim açıklanarak kamuoyu gözünde de yargılanması gerektiğini düşünmekteyiz.

Buna ek olarak kulübümüz bu konunun yakından takipçisi olacağından, söz konusu soruşturmalarla ilgili kulübümüzün de bilgilendirilmesini talep ederiz.

Sayın Başkan ve TFF Yönetim Kurulu üyelerinin, futbolun kanayan en önemli yaralarından biri olan bu husustaki kararlı mücadelesinde yanında olacağımızı temin eder ve takınılan bu kararlı duruşun en önemli destekçisi olacağımızdan emin olunmasını isteriz. Bu vesileyle Sayın Başkan ve TFF Yönetim Kurulu üyelerini yeniden kutlar ve başarılarının devamını dileriz."