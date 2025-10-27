Haberler

Pendikspor'dan TFF Başkanı'na Destek: Bahis Bağlantısına Karşıyız

Atko Grup Pendikspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis oynayan hakemler hakkında yaptığı açıklamaların ardından adalet ve şeffaflığın önemine vurgu yaparak, Türk futbolunun temizliği için gerekli idari süreçlerin takip edileceğini belirtti.

Trendyol 1. Lig kulüplerinden Atko Grup Pendikspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarıyla ilgili gereken tüm idari süreçlerin eksiksiz işletileceğine inandıklarını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kamuoyuyla paylaştığı bahis bağlantılı hakemlere ilişkin açıklamalar, Türk futbolunun köklü değerleri olan adalet, emek ve güven açısından son derece önemlidir. Bu mesele artık bir iddia değil, resmi açıklamayla ortaya konmuş bir gerçekliktir.

Pendikspor olarak duruşumuz nettir. Sonuçların sahada, alın teriyle belirlendiği, şeffaf ve adil rekabet ortamını savunuyoruz. Bahis bağlantısı gibi futbolun itibarını zedeleyen her ilişkinin karşısındayız. Kuralların herkes için aynı şekilde uygulandığı, hakemlik müessesesinin tartışma dışı kaldığı bir lig yapısının kalıcı biçimde tesis edilmesini önemsiyoruz.

Açıklanan verilerin gerektirdiği tüm idari süreçlerin eksiksiz işletileceğine inanıyor, Türk futbolunun ortak değerlerini koruyacak bir zeminin hep birlikte güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Pendikspor, temiz oyunun ve adil rekabetin yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
