Pendikspor, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. İstanbul ekibi, ligdeki ilk üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puanla 17. sırada yer alıyor. Corendon Alanyaspor ise 5 puanla 5. sırada bulunuyor.