Pendikspor-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı Berabere
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Pendikspor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İlk yarıda Pendikspor'un etkili pozisyonları oldu ve Corendon Alanyaspor penaltı kaçırdı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Hakan Karabalcık
Pendikspor : Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Welinton, Rassoul, Sequeirra, Diaby, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Romero, Thuram
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais, Efecan Karaca, Janvier, Augusto, Eduardo
Sarı kartlar: Dk. 8 Lusamba, Dk. 42 Erdem Canpolat ( Pendikspor ), Dk. 25 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Pendikspor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
5. dakikada maçın ilk etkili pozisyonu Pendikspor'dan geldi. Korneri kullandıktan sonra Romero ile verkaç yapan Gökcan Kaya, sol çaprazdan topa çok sert vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı önledi.
45. dakikada Corendon Alanyaspor penaltı kaçırdı. Welinton'un Augusto'ya müdahalesi sonrası penaltı kazanan Akdeniz ekibinde Efecan Karaca'nın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.