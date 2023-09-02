Pendikspor, Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yeni bir takım olduklarını ve başlarda sıkıntılar yaşayacaklarını belirtti. Özköylü ayrıca milli takım arasında transfer yapabileceklerini söyledi. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise maçın ikinci yarısında oyundan düştüklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü, "Yeni bir takımız ve başlarda bu tarz sıkıntılar yaşayacağımızı biliyorduk." dedi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, milli maçlar dolayısıyla lige verilecek arada transfer yapabileceklerini söyledi.

İkinci yarıda oynadıkları oyunla galibiyeti hak ettiklerini belirten Özköylü, "Geçen her hafta takımım hem taktiksel hem de fiziksel olarak üzerine koyuyor. İki takım da dengeli oynadı. İkinci yarı oyuna daha fazla hakim olduk. Kaybetmemiş olmak güzel çünkü son dakikada da olsa golü bulduk. Oyuncularım bugün çok iyi mücadele etti." diye konuştu.

"Her maçta ve antrenmanda daha fazla gelişiyoruz." diyen Özköylü, "Kasımpaşa, Beşiktaş ve bugünkü maçta alınan puanlar bizim için çok kıymetli. Yeni bir takımız ve başlarda bu tarz sıkıntılar yaşayacağımızı biliyorduk. Milli takım arasında çalışmalarımız olacak. Yeni oyuncular da milli arada takımımıza katılabilir. Daha da iyi olacağız ve bu son 3 maçtaki performansımız bunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

Mutlaka transfer yapmaları gerektiğini vurgulayan Özköylü, "Özellikle hücum bölgesi için oyuncu alma düşüncemiz var. Belki orta sahaya da takviye yapacağız. Kadro kalitesini mutlaka arttırmamız lazım. Bugün final paslarında eksiktik ve Romero da gününde değildi. Bu yüzden ön taraftan beklediğimizi maçta alamadık. İlk 4-5 haftalık süreçte bu tarz sıkıntılar yaşayacağımızı biliyorduk. Yeni takım olmamıza rağmen bu 3 haftada iyi oynadığımızı düşünüyorum." diye görüş belirtti.

Fredrik Midtsjö'nün transferiyle de ilgili konuşan Özköylü, şunları kaydetti:

"Biz oyuncunun geleceğini düşündük fakat farklı bir gelişme oldu. Kendisinin tesisteki odasını bile hazırlamıştık. Antrenmanlara da katılmasını bekliyorduk. Anlaşmazlık çıktı mı bilmiyorum ama gerekirse farklı alternatiflere bakacağız.".

Oyuncularının sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Özköylü, Emeka Eze ve Görkem Bitin'in milli maçlar dolayısıyla lige verilecek aranın ardından antrenmanlara döneceğini söyledi.

Ömer Erdoğan: "İkinci yarı oyundan düştük"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın ikinci yarısında oyundan düştüklerini ifade etti.

İki takımın oyuncularını kutlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, sahada iyi bir mücadele gördüğünü belirterek, "Maçın ilk yarısını planladığımız gibi topa sahip olarak tamamladık. İkinci yarı ise oyundan düştük. Pendikspor, ikinci yarı çok daha fazla hücum yaptı. Buradan 3 puanla ayrılmak isterdik ama olmadı. Bence iki takımda bir puanı hak etti." ifadelerini kullandı.

Hücumda sıkıntılar yaşadıklarını da aktaran Erdoğan, "Sakatlıklar bizi çok etkiliyor. Milli takım arasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugünkü performansımız yetmez ama daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transferiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Transfer daha resmiyet kazanmadığı için açıklama yapmak istemiyorum. Tayfur, iyi bir oyuncu ve Beşiktaş'ta iyi işler yaptı. Karakterli ve kaliteli bir futbolcu. Ben Tayfur'a onunla çalışmak istediğimi söyledim. Süreci takip edeceğiz. Eğer bu iş olmaz ise onunla devam etmek isterim." diye konuştu.