Pendikspor, Brezilyalı futbolcu Welinton Souza'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Welinton Souza'yı kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolcu daha önce Beşiktaş ve Alanyaspor formaları giymişti.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Brezilyalı futbolcu Welinton Souza'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoperle anlaşma sağlandığı belirtildi.

Welinton, 2017-2020 yıllarında Alanyaspor, 2020-2023'te ise Beşiktaş'ta forma giydi. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş ile birer kez lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor; Erencan Yardımcı, Mehmet Kaan Türkmen, Erdem Canpolat, Josip Vukovic, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.