Pendikspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, hazırlık kampının 2. etabında Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Pendikspor, kampın 2. etabına Abant yolunda bulunan bir otelde başladı. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetimindeki kırmızı-beyazlı takım, ısınma hareketleriyle günün ilk antrenmanına başladı. Isınma hareketlerinin ardından takım, istasyon çalışmaları yaptı. Teknik taktikle devam eden antrenman, açma-germe ile bitirildi.

Oyuncular antrenmanın ardından şok havuzunda serinledi. - BOLU