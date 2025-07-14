Pendikspor, Berkay Sülüngöz ile 1 Yıllık Anlaşma İmzaladı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor, Berkay Sülüngöz ile 1 yıllık yeni anlaşma imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Berkay ile yola devam edildiği belirtilerek, "Pendikspor'umuz, Berkay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Birlikte nice başarılara." ifadeleri kullanıldı.

29 yaşındaki stoper, geçen sezon 1. Lig'de 31 müsabakada forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.