Pendikspor, Bandırmaspor'u 2-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Atko Grup Pendikspor, sahasında Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Goller 60. dakikada Denic ve 90+4. dakikada Hüseyin Maldar'dan geldi.

Stat: Pendik

Hakemler: Melih Kurt, Azem Zorlu, Rüştü Muhammed Orcan

Atko Grup Pendikspor : Utku Yuvakuran, Kitsiou (Dk. 89 Görkem Bitin), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Dk. 56 Bekir Karadeniz), Wilks (Dk. 89 Berkay Sülüngöz), Denic, Ahmet Karademir (Dk. 69 Hüseyin Maldar), Clarke-Harris (Dk. 87 Thuram)

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Hikmet Çiftçi), Mulumba, Ndongala (Dk. 62 Topalli), Messaoudi (Dk. 79 Faruk Can Genç), Bacuna, Samake (Dk. 69 Tanque)

Goller: Dk. 60 Denic, Dk. 90+4 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 32 Mulumba, Dk. 60 Bacuna, Dk. 88 Atınç Nukan (Bandırmaspor), Dk. 49 Kitsiou, Dk. 76 Denic, Dk. 90 Utku Yuvakuran (Atko Grup Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-0 yendi.

