Pendikspor-Atakaş Hatayspor Mücadelesinin İlk Yarısı Hatayspor'un 2-0 Üstünlüğüyle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Pendikspor-Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Strandberg ve Görkem Sağlam'ın attığı gollerle Hatayspor öne geçti.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Pendikspor : Burak Öğür, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Sequeira, Vukovic, Gökcan Kaya, Görkem Bitin, Aosman, Halil Akbunar, Thuram

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Kilama, Engin Can Aksoy, Aburjania, Görkem Sağlam, Strandberg, Dele-Bashiru, Fernandes, Bertuğ Yıldırım

Goller: Dk. 3 Strandberg, Dk. 23 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor )

Sarı kart: Dk. 19 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Pendikspor-Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Strandberg, uzak mesafeden yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından köşeye giderek ağlarla buluştu: 0-1.

9. dakikada Pendikspor beraberliğe yaklaştı. Thuram'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Görkem Bitin, yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler bu pozisyonda ayaklarıyla gole izin vermedi.

16. dakikada Pendikspor etkili geldi. Hatayspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası dışı sol çaprazında Halil Akbunar'da kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Erce uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Bertuğ Yıldırım çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyi çalımlamak istedi. Kaleci Burak Öğür'ün müdahalesi sonrasında meşin yuvarlak Görkem Sağlam'da kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla çaprazdan topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

39. dakikada Hatayspor yine etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Görkem Sağlam, soldan ceza sahasına hareketlenen Bertuğ Yıldırım'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

45+1. dakikada savunmadan atılan uzun top, Engin Can Aksoy'da kaldı. Bu futbolcunun pasında Bertuğ Yıldırım, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcunun şutunda kaleci Burak ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.