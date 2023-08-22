Pendikspor, Arnaud Lusamba'yı kadrosuna kattı

Pendikspor, Alanyaspor forması giyen 26 yaşındaki Kongolu futbolcu Arnaud Lusamba'yı 1 sezon kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Pendikspor, Alanyaspor forması giyen 26 yaşındaki Kongolu futbolcu Arnaud Lusamba'yı 1 sezon kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transferlere devam ediyor. İstanbul ekibi, Alanyaspor forması giyen 26 yaşındaki Kongolu futbolcu Arnaud Lusamba'yı 1 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 28'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 31 maçta forma giyerken, 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. - İSTANBUL