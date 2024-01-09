Pendikspor, Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Pendikspor, konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta Bahadır Öztürk'ün attığı golle Antalyaspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Pendikspor, konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Buksa kafayla topu dışarı yolladı.
74. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içindeki Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Pozisyonun devamında Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda Sequeira'ya çarpan top kornere gitti.
85. dakikada Midtsjö'nün sol taraftan ceza sahasına ortasında Diaby'nin topukla yaptığı vuruşu kaleci Leite kurtardı.
90+5. dakikada Erdal Rakip'in hatalı pasında araya giren Emre Taşdemir, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, savunmada Bahadır Öztürk boş kaleye giden topu son anda yaptığı müdahalesiyle uzaklaştırdı.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Bilal Gölen
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel (Diaby dk. 46), Gökcan Kaya (Emre Taşdemir dk. 64), Halil Akbunar (Thuram dk. 77), Erencan Yardımcı
Yedekler: Burak Öğür, Çekiçi, Murat Akça, Erdem Özgenç, Welinton, Efe Sayhan, Rassoul
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Ufuk Akyol dk. 88), Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Safuri (Milosevic dk. 63), Saric, Erdoğan Yeşilyurt, Bytyqi (Larsson dk. 79), Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Kaluzinski, Van de Streek, Holtmann, Emre Uzun, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Bahadır Öztürk (dk. 19) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Midtsjö, Sequeira (Pendikspor), Bünyamin Balcı, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Leite (Antalyaspor) - İSTANBUL