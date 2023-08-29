Pendikspor, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Pendikspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı. Göztepe'den 2021-2022 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olan Öztürk, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçirdi.