Pendikspor, Alanyaspor ile Trendyol Süper Lig'de karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Alanyaspor yarın oynayacakları maçla 4. kez karşı karşıya gelecek. Pendikspor, Alanyaspor'a karşı geçmişteki 3 maçın 2'sini kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Alanyaspor yarın oynayacakları maçla 4. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Pendikspor, Alanyaspor'a karşı geçmişteki 3 maçın 2'sini kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor, yarın 19.15'te Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek. Sezona mağlubiyetle başlayan İstanbul ekibi Pendikspor, 2. ve 3. hafta maçlarında da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, ilk defa çıktıkları Süper Lig'de henüz galibiyet alamadı.

Sezona galibiyetle başlayan Alanyaspor ise 2. ve 3. hafta karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı. Antalya temsilcisi, Galatasaray ile beraber ligde henüz gol yemeyen 2 takımdan biri konumunda bulunuyor.

4. randevu

Pendikspor ile Alanyaspor, tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin daha önce 3 kez 2. Lig'de rakip olduğu maçların 2'sini Pendikspor kazanırken 1 maç ise berabere sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar ile turuncu-yeşilliler, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

Abdülkadir Bitigen düdük çalacak

Pendikspor ile Alanyaspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Hakan Karabalcık üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Pakkan yapacak. - İSTANBUL