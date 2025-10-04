Haberler

Pendikspor, Adana Demirspor'u 3-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Pendikspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Wilks, iki gol atarken, Harris de bir golle takımına katkı sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Denic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda uzak köşede iyi yükselen Wilks'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada orta alandan aldığı topla beraber ilerleyen Wilks'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak köşeden filelere gitti. 2-0

58. dakikada Wilks'in yerden gönderdiği ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan, müsait pozisyondaki Harris'e pasını aktardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla gelişine yerden vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 3-0

63. dakikada Pendikspor atağında sağ taraftan çizgiye kadar inen Erdem'in içeri yerden çıkardığı pasta Adnan'ın kale alanı köşesinden yaptığı vuruşta kaleci Murat yakın köşeye yönelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

66. dakikada Thuram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan'ın sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu.

67. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Seyfettin Yılmaz, ofsayt gerekçesiyle filelere giden top gol değeri kazanmadı.

Stat: Pendik

Hakemler: Seyfettin Yılmaz, Emrah Türkyılmaz, Rıdvan Çevik

Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan (Tarık Tekdal dk. 76), Vinko Soldo, Furkan Doğan, Bekir Karadeniz (Adnan Uğur dk. 59), Hakan Yeşil, Djorde Denic (Hamza Akman dk. 69), Mallik Wilks, Rogerio Thuram (Hüseyin Maldar dk. 69), Jonson Clarke Harris (Görkem Bitin dk. 76)

Yedekler: Emre Koyuncu, Ahmet Karademir, Enis Safin, Efehan Pekdemir, Ozan Demirbağ

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Adana Demirspor: Murat Eser, Kadir Karayiğit (Aykut Sarıkaya dk. 31), Ali Fidan, Yusuf Buğra, Yücel Gürol (Osman Kaynak dk. 46), Gökdeniz Tunç, Mert Menemencioğlu (Kayra Saygan dk. 64), Caner Kaban, Sefa Gülay (Kürşat Türkeş Küçük dk. 64), Salih Kavrazlı, Ahmet Bolat (Halil Eray Aktaş dk. 64)

Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Eren Fidan, Enes Demirtaş, Barış Timur, Arda Birinci

Teknik Direktör: Koray Palaz

Goller: Mallik Wilks (dk. 18 ve 42), Jonson Clarke Harris (dk. 58) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Adnan Uğur (Pendikspor) Salih Kavrazlı (Adana Demirspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
