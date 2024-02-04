Pendikspor, Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Pendikspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Pendikspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Thiam'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diaby, sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
22. dakikada Halil Akbunar'ın kullandığı taç atışının ardından ceza sahasında Thiam ile Cisse arasında yaşanan karambolde top ceza yayına doğru sekti. Ceza sahası yayı üzerine hareketlenen Umut Nayir, sol köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0
30. dakikada Michut'un ceza sahası yayı üzerinden attığı sert şutta kaleci Erdem Canpolat, son anda soluna uzanarak topu kornere çeldi.
45+3. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın kaleciyi geçip verdiği pasta Halil Akbunar, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Ali Alp
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Midtsjö, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Diaby, Umut Nayir, Thiam
Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Çekiçi, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Welinton, Efe Sayhan, Melih Güney, Erdem Çalık, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Gravillon, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Michut, Nourani, Alioui, Yusuf Barasi, Aymbetov
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan, Manev, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Dorukhan Toköz, Shehu, Nani, Ozan Demirbağ
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Diaby (dk. 11), Umut Nayir (dk. 22) (Pendikspor)
Sarı kart: Halil Akbunar (Pendikspor) - İSTANBUL