Pendik'te düzenlenen 2023 Extreme Kupası 5. Yarışı'nda arazi araçlarının zorlu parkurları aştığı off road yarışları nefes kesti. Pendik Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen yarışlarda, çukurlu engellerden çıkan dev arazi araçlarının gözetmenlerin üzerine fırladığı aksiyon dolu anlarda yürekler ağza geldi. Kimi araçlar parkurları tek seferde aşarken kimi araçlar ise engellerde takılı kaldı. Nefes kesen off-road yarışları dron ile havadan görüntülendi.

Pendik'te dev arazi araçlarının engelli parkurda off-road yarışları nefes kesti

Dev arazi araçlarının aksiyon dolu off road yarışları havadan görüntülendi

İSTANBUL - Pendik'te düzenlenen 2023 Extreme Kupası 5. Yarışı'nda arazi araçlarının zorlu parkurları aştığı off road yarışları nefes kesti. Pendik Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen yarışlarda, çukurlu engellerden çıkan dev arazi araçlarının gözetmenlerin üzerine fırladığı aksiyon dolu anlarda yürekler ağza geldi. Kimi araçlar parkurları tek seferde aşarken kimi araçlar ise engellerde takılı kaldı. Nefes kesen off road yarışları dron ile havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi ve 4x4OSM - Osmanlı Offroad Spor Kulübü tarafından düzenlenen 2023 Extreme Kupası 5. Yarışı'nın Pendik Belediyesi etabı dün başladı. Dev 4x4 arazi araçları, trafiğe kapalı parkurlarda oluşturulan birbirinden zorlu engelleri hatasız ve kısa sürede aşmaya çalıştı. Çok sayıda kişinin heyecanla izlediği off road yarışları adeta nefes kesti. Arazi araçlarının zorlu arazide parkurları aşmaya çalıştığı yarışlar heyecanlı ve renkli anlara sahne oldu. Çukurlu engellerden çıkan dev arazi araçlarının parkurdaki gözetmenlerin üzerine fırladığı anlarda adeta yürekler ağza geldi. Kimi araçlar oluşturulan engelleri zorlanmadan aşarken kimi araçlar ise engellerde takılı kaldı.

Organizasyona katılarak yarış heyecanına ortak olan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yarışın startını birlikte verdi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Off road yarışmasında yarışmacılarla beraberiz, Kaymakamımız da burada. Merkeze yakın, vatandaşın rahatlıkla ulaşabileceği bir ortam hazırladık kendilerine. Çok ilginç ve enteresan gelişmeleri görmüş olacağız. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Etaplar hakikaten zorlu. Hava yağmurlu geçtiği için özellikle zeminde sıkıntılar var, yarışmacıların işleri zor kolaylıklar diliyoruz" dedi.

Cumartesi günü 'Pendik Belediyesi Etabı' adıyla ilk etabı düzenlenen yarışma, Pazar günü 2'inci etap olan 'Çakır Grup Etabı'nın düzenlenmesinin ardından son bulacak.

Öte yandan, dev arazi araçlarının engelli parkurları aştığı off road yarışları havadan görüntülendi.