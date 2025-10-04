Pembe Top Turnuvası'nda, meme kanseri farkındalığı: Erken teşhis hayat kurtarır

QNB Türkiye çalışanları, 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Pembe Top Tenis Turnuvası'nın dördüncüsünde bir araya geldi. Turnuvada, erken teşhisin önemine vurgu yapıldı. QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, "Turnuvaya başlama sebebimiz, bankamızda çalışan bir arkadaşımızın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiş olmasıydı. Onun anısına başlattığımız bu turnuvayı her yıl devam ettiriyoruz. Düzenli kontrollerin yapılmasının önemine dikkat çekmek istiyoruz. Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyon kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Bu sayı Türkiye'de yaklaşık 20 bin civarında. Bu nedenle kadınların kendilerini erken dönemde kontrol ettirmeleri büyük önem taşıyor. Çünkü erken teşhis hayat kurtarıyor. Bizim de amacımız, bu hastalığa karşı farkındalık yaratmak" dedi.

QNB Türkiye'de görev almış Elif Yavaş başta olmak üzere, hayatını kaybedenleri anmak ve meme kanseriyle mücadele eden tüm kadınlara destek olmak amacıyla, 'Pembe Top Tenis Turnuvası'nın dördüncüsünde bir araya geldi. Turnuvada erken teşhis farkındalığı dikkat çekti. Etkinlikte QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan açıklamalarda bulundu. Turnuvanın açılış maçını her yıl olduğu gibi QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras yaparken, onunla birlikte Milli Tenisçilerimizden Berfu Cengiz, eski Milli Tenisçilerimizden Berceste Şeber, Melis Sezer, Erhan Oral, Tenis Koçu Barış Ergün ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Tan gösteri maçında yer aldı.

ARAS: TURNUVAYI ELİF YAVAŞ ANISINA DÜZENLİYORUZ

Turnuvada konuşan QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, "Pembe Top Tenis Turnuvası'nı 4 yıldır düzenliyoruz. Bankamızda çalışan arkadaşımız Elif Yavaş, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı ve maalesef bu hastalığa yenik düştü. Bu turnuvayı onun anısına düzenliyoruz. Amacımız meme kanserine karşı farkındalık yaratmak ve başta Elif Yavaş olmak üzere hayatını kaybeden tüm kadınları anmak. Turnuva banka çalışanlarımız arasında yapılıyor. Burada kazanan ya da kaybeden önemli değil; asıl amaç, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak. Farkındalıktan kastımız da düzenli kontrollerin yapılmasının önemine dikkat çekmek. Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyon kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Bu sayı Türkiye'de yaklaşık 20 bin civarında. Hastalık genellikle 45-50 yaş aralığında görülüyor. Bu nedenle kadınların kendilerini erken dönemde kontrol ettirmeleri büyük önem taşıyor. Çünkü erken teşhis hayat kurtarıyor" dedi.

'KAZANMAK YA DA KAYBETMEK ÖNEMLİ DEĞİL, FARKINDALIĞI ARTIRMAK BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY'

Meme kanserine farkındalığı artırarak, bu hastalıktan mağdur olan kişi sayısının azaltılabileceğine vurgu yapan Aras "Temel hedefimiz sosyal sorumluluk bilinciyle topluma katkı sağlamak ve bilinç düzeyini yükseltmek. Çünkü bu konuda bilinçli olmak ve erken teşhis konulmasını sağlamak gerçekten hayat kurtarıcı. Ben tenisi çok seven biriyim ve yıllardır tenis oynuyorum. Bugün turnuvada oyuncu olarak değil, bir gösteri maçında yer alacağım. Turnuvanın açılışında eski ünlü tenisçilerle birlikte kısa bir gösteri maçı yapacağız. Böylece hem çalışanlara hem de katılımcılara keyifli bir zaman yaşatmak istiyoruz. Amacımız birlikte olmak, güzel bir gün geçirmek ve bu önemli mesajı hep birlikte paylaşmak. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil, farkındalığı artırmak bizim için en önemli şey" diye konuştu.

'BİRKAÇ KİŞİYE DAHİ FARKINDALIK KAZANDIRABİLİYORSAK BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK OLUYOR'

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ise "Güzel ve güneşli bir günde, meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz Pembe Top Tenis Turnuvası için bir aradayız. Bu turnuvanın başlangıcı, çalışanlarımızdan merhum Elif Yavaş'ın bize bu konuda farkındalık kazandırmasıyla oldu. Ne yazık ki kendisini meme kanseri nedeniyle kaybettik. Ancak, başka hayatların kaybolmaması için her yıl bu dönemde turnuvamızı düzenlemeye devam ediyoruz. Meme kanseri, hepimizin bildiği gibi erken teşhisin hayat kurtardığı ve birçok sonucu değiştirebildiği bir hastalık. Bizim de amacımız, bu konuda farkındalık yaratmak. Turnuvamız hem çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleşiyor hem de ekranlarda yer aldığında birkaç kişiye dahi farkındalık kazandırabiliyorsak bu bizim için büyük bir mutluluk oluyor" ifadelerini kullandı.

'DİLİYORUM Kİ TURNUVAMIZ AMACINA ULAŞARAK MEME KANSERİNE KARŞI FARKINDALIK YARATIR'

Tan, "Bugün çalışanlarımız arasında keyifli bir tenis turnuvası yapılacak. Ayrıca aramızda eski milli tenisçiler ve önemli sporcular da bulunuyor. Onlarla birlikte bir gösteri maçı da düzenlenecek. Bu etkinlik, her yıl sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda çalışanlarımızın aileleriyle birlikte katıldığı, şenlik havasında geçen bir buluşma haline geldi. Bugün hava da çok güzel, bulunduğumuz tesis de oldukça değerli ve özel bir yer. Diliyorum ki turnuvamız hem keyifli geçer hem de amacına ulaşarak meme kanserine karşı farkındalık yaratır" dedi.