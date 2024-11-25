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Pelin Polat Amerika'da Dünya Rekoru Kırdı

Pelin Polat Amerika'da Dünya Rekoru Kırdı
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Aydınlı Türk kadın sporcu Pelin Polat, Amerika'da düzenlenen Dünya Salon Küreği Şampiyonası'nda 100 metre Salon Küreği Kadınlar 19-29 yaş kategorisinde 16.4 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak tarihe geçti.

Aydın'da yaşayan Türk kadın sporcu Pelin Polat, Amerika'da düzenlenen Dünya Salon Küreği Şampiyonası'nda kırdığı rekorla büyük bir başarıya imza attı.

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni dereceyle bitiren Polat, yüksek lisans eğitimine Amerika'nın Virginia eyaletinde devam ediyor. Kürek sporuna olan ilgisiyle tanınan Pelin Polat, dünya çapında tanınan Concept2 kürek aletiyle yapılan salon küreği yarışmalarına katılarak kendini geliştirdi. 26 yaşındaki sporcu, Dünya Kürek Federasyonu tarafından onaylı olan Concept2 kürek aletiyle, Amerika'da düzenlenen 100 metre Salon Küreği Kadınlar 19-29 yaş kategorisinde 16.4 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Böylece Pelin Polat, bu alanda dünya derecesi elde eden ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

Pelin Polat, salon küreği dışında su üstünde de kürek sporu yaparak, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarına devam ediyor. Polat, "Amerika'da yaşıyorum. Türkiye'de Kocaeli Üniversitesi Spor ve Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yabancı dilimi geliştirmek ve kendimi yeni alanlarda keşfetmek amacıyla Amerika'ya taşındım. Şu anda burada master eğitimime devam ediyorum. Temmuz ayında, Concept2'nun Amerika'da düzenlediği salon küreği yarışmasında 100 metre 19-29 yaş kategorisinde yarışarak 16.4 saniyelik derecemle dünya rekoru kırdım. Bu başarı, beni Concept2'nun Amerika'da düzenlediği yarışmalarda dünya derecesi elde eden ilk Türk kadın sporcu yaptı" diyerek destek veren ailesi, arkadaşları ve tüm destekçilerine teşekkür etti.

Polat, Türkiye'yi uluslararası platformda gururla temsil etmeye devam edeceğini belirterek, hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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