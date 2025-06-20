Pelin Bilgiç: Yunanistan Maçını Kazanarak Galibiyeti Ülkemize Hediye Etmek İstiyoruz

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Pelin Bilgiç, yarın ev sahibi Yunanistan ile oynanacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçını kazanarak galibiyeti Türkiye'ye armağan etmek istediklerini söyledi.

Pelin Bilgiç, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından Yunanistan maçına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Turnuvada gruptaki son maça kadar çok iyi mücadele ettiklerini belirten milli basketbolcu, "Yunanistan maçının öneminin farkındayız. Bu gerçekten hem bizim adımıza hem kadın basketbolu adına çok önemli bir maç. Hazırlıklarımızı tamamladık. Elimizden gelenin fazlasını da yaparak bu maçı alacağımıza inanıyorum. Bu galibiyeti ülkemize hediye etmek istiyoruz. İnşallah hep beraber maç sonu mutlulukla bunu kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

"İnşallah kazanacağız"

Ev sahibi avantajının dezavantaja dönüşebileceğini vurgulayan Pelin Bilgiç, Yunanistan'dan daha iyi bir takım olduklarını belirtti.

Yunanistan'a karşı taraftar desteğinden etkileneceklerini düşünmediğini anlatan milli basketbolcu, "Tabii ki taraftarının önünde oynamak, ev sahibi için önemli ama bana göre bu ters etki de yaratabilir. Onlar stres altına girebilir. Bence şu an biz daha iyi bir takımız ve konsantrasyon olarak dışarıdan gelen seslere çok kulak asacağımızı düşünmüyorum. İnşallah kazanacağız." diye konuştu.

"Oynadığımız basketbol kesinlikle tesadüf değildi"

Milli basketbolcu, Fransa'ya 71-69 yenildikleri grup ilk maçında ortaya koydukları performansla kendilerini ispatladıklarını ifade etti.

Fransa maçındaki performansın şaşırtıcı olmadığını aktaran Pelin Bilgiç, "Bence oynadığımız basketbol kesinlikle tesadüf değildi. Bu takımlara karşı mücadele edebileceğimizin her zaman farkındaydık. Bundan önce bunu sahada çok fazla gösterememiş olsak da bu turnuvada böyle bir başlangıç yaparak bunu insanlara, herkese göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah yarın Yunanistan maçını da kazandıktan sonra hem o maçın bir tesadüf olmadığını hem de bizim gerçekten hak ettiğimizi göstereceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.