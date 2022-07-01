Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi

Sıcak havanın etkili olduğu Edirne'de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar arasında kıyasıya mücadele yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıktığı kent merkezinde, pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor. Müsabaka öncesi yağlanan pehlivanların hissettiği sıcaklık ise daha da artıyor. Güneşin altında dualı çayırda kıyasıya mücadele sergileyen pehlivanlar, müsabakanın ardından soluğu çeşme altlarında ve gölgelik alanlarda alıyor. Nefes nefese kalan pehlivanlar, çeşmenin altına girerek serinlemeye çalışıyor.

Zaman zaman zor anlar yaşasalar da sıcak havanın pehlivanlığın doğasında olduğunu vurgulayan pehlivanlar, her şartta mücadeleye devam edeceklerini belirttiler. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Spor