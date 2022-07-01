Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi

Sıcak havanın etkili olduğu Edirne'de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor.

Sıcak havanın etkili olduğu Edirne'de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar arasında kıyasıya mücadele yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıktığı kent merkezinde, pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor. Müsabaka öncesi yağlanan pehlivanların hissettiği sıcaklık ise daha da artıyor. Güneşin altında dualı çayırda kıyasıya mücadele sergileyen pehlivanlar, müsabakanın ardından soluğu çeşme altlarında ve gölgelik alanlarda alıyor. Nefes nefese kalan pehlivanlar, çeşmenin altına girerek serinlemeye çalışıyor.

Zaman zaman zor anlar yaşasalar da sıcak havanın pehlivanlığın doğasında olduğunu vurgulayan pehlivanlar, her şartta mücadeleye devam edeceklerini belirttiler. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Edirne Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title