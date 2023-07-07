662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde Edirne'ye gelen pehlivanlar ve ziyaretçiler için, her yıl olduğu gibi bu yıl da gelenek sürdürülerek Eski Camii ile Selimiye Camii'nde mevlit okutuldu ve ardından cuma namazı kılındı.

Pehlivanlar Edirne'deki camilerde buluştu

EDİRNE - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde Edirne'ye gelen pehlivanlar ve ziyaretçiler için, her yıl olduğu gibi bu yıl da gelenek sürdürülerek Eski Camii ile Selimiye Camii'nde mevlit okutuldu ve ardından cuma namazı kılındı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda mücadele etmek üzere şehre gelen pehlivanlar cuma namazı öncesi Eski Camii ve Selimiye Camisine akın etti.

Ziyaretçilerin ve güreş tutkunlarının da yoğun katılımıyla Eski Cami, Selimiye Camii ile şehir merkezindeki diğer camiler kısa süre içerisinde doldu taştı. Camide yapılan mevlidi şerife Eski Cami imamı güreşmek için gelen güreşçiler için dua etti.

"Allah derman versin"

14 Defa Kırkpınar Ağası olan Seyfettin Selim, mevlit sonrası yaptığı konuşmada, Türkün sporunda ağalık yapmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Tabii ki ata sporu, Peygamber sporu Cuma namazının ardından pehlivanlar meydana salınıyor. Ne mutlu böyle bir şeyi Allah bize nasip ediyor. Kırkpınar için güzel şeyler yapacağız. Allah derman versin inşallah kazasız belasız bir Kırkpınar diliyorum" dedi.

"Kazasız belasız bir güreş diliyorum"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar için Edirne'de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Kazasız belasız bir güreş diliyorum. İlk defa Federasyon başkanı olarak burada bulunmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 2 bin 200 civarında pehlivan güreşiyor. Güzel bir şekilde spor ahlakına uygun bir güreş olur. Cuma namazının ardından güreşçilerimiz kol bağlayacak. Gelecek yıl 860 güreşçimiz olacak. Puanlama olmadan gerçek bir Kırkpınar olacak" ifadelerini kullandı.

Okunan mevlidi şerifin ve kılınan cuma namazının ardından coşkulu kalabalık Sarayiçi Er Meydanı'nın yolunu tuttu.