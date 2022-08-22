Pedro ilk kez kadroda Spor Haberleri Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, Adana Demirspor mücadelesinde ilk kez kadroda yer alıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, Adana Demirspor mücadelesinde ilk kez kadroda yer alıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi İtalyan forvet Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez kadroda yer alıyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Pedro, Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından Adana Demirspor müsabakasının kadrosuna alındı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Joao Pedro Fenerbahçe Spor Haberler

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