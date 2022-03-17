Pedro Henrique, sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pedro Henrique, sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek

AA - Göksel Cüneyt İğde - Spor
 - Güncelleme:
Pedro Henrique, sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Antrenmanda sakatlanan Pedro Henrique'nin sağlık durumu hakkında kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Pazar günü sahamızda oynayacağımız Altay maçının hazırlıkları kapsamında dün yaptığımız antrenman sırasında sağ üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Pedro Henrique'ye yapılan kontrollerde, sağ üst adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, sağlık ekibince tedavisine başlanan Henrique'nin, ligin 30. haftasında 20 Mart Pazar günü oynanacak Altay maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Spor Toto Süper Lig, Pedro Henrique, Sivasspor, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title