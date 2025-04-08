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Pedrinho: '3. şampiyonluğum olacak'

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Kocaelispor'un Portekizli futbolcusu Pedrinho, ligdeki hedeflerini ve Adanaspor maçı için hazırlıklarını anlattı. Geçmişte şampiyonluk yaşadığı takımlardan daha büyük bir camiada olduğunu vurgulayarak, bu sezon 3. şampiyonluğunu kazanmaya odaklandığını ifade etti.

- Kocaelisporlu futbolcu Pedrinho: "3. şampiyonluğum olacak"

KOCAELİ - Kocaelispor'un Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho, "Geçmişte şampiyon olduğum takımlar bu kadar büyük camialara sahip değillerdi. Buradaki ortam daha güzel ve sabırsızlıkla şampiyon olmayı bekliyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, ligin 33. haftasında karşılaşacakları Adanaspor maçının hazırlıklarını Körfez Brunga Tesislerinde sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pedrinho, "Adanaspor maçına aslında Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçına baktığımızdan farklı bir şekilde bakmıyoruz. Bizler profesyonel olarak ve şampiyon olacak bir takım olarak buna göre hazırlanıp buna göre bir maç oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Geçmişte şampiyon olduğunu ve kariyerine 3. Lig'de başladığını belirterek, "Bu benim 3. şampiyonluğum olacak. Ancak geçmişte şampiyon olduğum takımlar bu kadar büyük camialara sahip değillerdi. Buradaki ortam daha güzel ve sabırsızlıkla şampiyon olmayı bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASLI AKTAŞ - Spor
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