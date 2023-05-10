B, Yıldızlar ve Küçükler Bisiklet mahalli müsabakalarında pedallar madalya için döndü.

B, Yıldızlar ve Küçükler Bisiklet mahalli müsabakalarında pedallar madalya için döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Genç A-B, Yıldızlar ve Küçükler Bisiklet mahalli müsabakaları tamamlandı. Kuzey Çevre Yolu üzeri Bahçeşehir Spor Kompleksi mevkiinde düzenlenen Okul Sporları Genç A-B, Yıldızlar ve Küçükler Bisiklet mahalli müsabakalarına 60 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE