Pedallar Gençlik Haftası için çevrildi - Haberler

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Pedallar Gençlik Haftası için çevrildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Pedallar Gençlik Haftası için çevrildi

Malatya'da, Gençlik Haftası için bisiklet turu düzenlendi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da, Gençlik Haftası için bisiklet turu düzenlendi.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizesiyle Gençlik Haftası nedeniyle bisiklet turu düzenlendi ve ilgi gördü. Gençlik Merkezi Bisiklet Kulübü ve Malatya'daki Faal Bisiklet Kulübü üyeleri, Atatürk anıtından Valilik önü, Fuzuli Caddesi Kernek Meydanı, Kanal Boyundan Fırat Gençlik Merkezi İstikametine kadar pedal çevirdiler.

Gençlik Haftası nedeniyle çeşitli sportif etkinliklerin devam edeceği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Haftası, Bisiklet, Malatya, gençlik, Spor, Haberler

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