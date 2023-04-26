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Pedallar Bisiklet Müsabakaları için çevrildi

Pedallar Bisiklet Müsabakaları için çevrildi

Spor Haberleri

Bahar döneminde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün etkinlikleri çerçevesinde bisiklet müsabakaları düzenlendi.

Bahar döneminde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün etkinlikleri çerçevesinde bisiklet müsabakaları düzenlendi.

Esentepe Koşu Parkuru'nda Okul Sporları Minik-Küçük ve Yıldız Bisiklet Müsabakaları düzenlendi. Yarışmalara, öğrenciler ve velileri büyük ilgi gösterdi. Kıyasıya geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali ihsan Kabakcı tarafından takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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